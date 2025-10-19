10K＆3HRという離れ業をやってのけた大谷。ドジャースの勢いは止まらない(C)Getty Imagesもう“真の頂上決戦”は終わってしまったのかもしれない。現地時間10月17日、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャースは、本拠地ドジャースタジアムで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に5−1と勝利。同シリーズの対戦成績を4勝0敗とし、2年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。【動画