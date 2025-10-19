ドジャース連勝の裏で囁かれる“事実上のWS”　元MLB選手らが主張「球界で多くの人がそう言っている」

10K＆3HRという離れ業をやってのけた大谷。ドジャースの勢いは止まらない(C)Getty Images

もう“真の頂上決戦”は終わってしまったのかもしれない。

現地時間10月17日、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャースは、本拠地ドジャースタジアムで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に5−1と勝利。同シリーズの対戦成績を4勝0敗とし、2年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。

この試合前、興味深い見解を示していたのは、ホワイトソックスなどで活躍した名捕手AJ・ピアジンスキー氏だ。米専門ポッドキャスト番組『Foul Territory』でドジャースvsフィリーズの地区シリーズ（NLDS）を振り返り、「球界で多くの人が言っていることだが、あれが（事実上の）ワールドシリーズだった」と話している。

また、フィリーズ、ブルワーズを含む9球団でプレーした元捕手エリック・クラッツ氏は、ピアジンスキー氏の意見に強く同調。「『彼らがあそこで対戦しなければならないなんて残念だ』と言う人もいるけど、そうじゃない。最高になりたいなら、最高の相手を倒さなければならない」と力を込め、次のように続けた。