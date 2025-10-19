14日、第76回NHK紅白歌合戦の司会者が発表された。3年連続となる有吉弘行（51）、2025年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」で好評を博した今田美桜（28）、鈴木奈穂子アナウンサー（43）、そして4回目の綾瀬はるか（40）は6年ぶりの登場になる。綾瀬はるか3年ぶり主演ドラマ「ひとりでしにたい」“不発”で迎えた曲がり角…女優として今後どうする？発表直後、芸能記者の間で漏れ聞こえてきた話は「大河ドラマ『べらぼう〜