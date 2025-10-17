【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年10月15日より、三月のパンタシアの新曲「うたかたの声」のデジタルリリースが開始。みあにとって2作目となる長編小説「君の記憶だけない」(双葉社のパステルNOVELより10/15発売）のインスパイアソングとなっている。同日、小説「君の記憶だけない」も発売。10代向けライト文芸のレーベル「双葉文庫パステルNOVEL」より開始された。また、著者・みあによる抜粋版の朗読配信もスタート