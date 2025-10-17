農林水産省が近く発表する業者間でのコメの取引価格が全銘柄平均で3万6000円台後半の見通しであることがJNNの取材で分かりました。3万円を優に超える前代未聞の価格。背景に何があったのか？集荷業者を取材しました。10月に入り、いよいよ終盤となってきた新米の刈り取り作業。小池農園小池貴史さん「（去年はコメの）収量がだいぶ半減してしまったが、今年は病害虫の防除を徹底した結果、平年並みの収量はできた」農水省が発表