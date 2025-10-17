令和7（2025）年9月6日、秋篠宮家の長男悠仁さまは成年を迎えられ、成年式が行われた。悠仁さまは「加冠の儀」をはじめ、数日間に渡ってさまざまな儀式や行事に臨まれ、その締めくくりとして、同10日に公的な「悠仁さまの成年を祝う昼食会」が東京・元赤坂の明治記念館で開かれた。この昼食会では、地震などの災害地をはじめ、北海道から沖縄までの国内各地の食材を使った料理がふるまわれた。それはいったいどのような食材なのだ