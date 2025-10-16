ベテラン自動車ライターの永福ランプとフリーエディターの安ドが、深いような浅いようなクルマ談義をするクルマ連載「クルマの神は細部に宿る。」今回は、アウディの名車「A4」の系譜を受け継ぐ、新型「A5」を取り上げる！ アウディA5599万円〜716万円 SPEC【TFSI quattro 150kW S line】●全長×全幅×全高：4835×1860×1455mm●車両重量：1800kg●パワーユニット：1984?直列4気筒+ターボ●最高出力：204PS（150kW）