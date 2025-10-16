福山市のコンビニエンスストアで起きた強盗未遂事件で15日夜、20歳の男が逮捕されました。強盗未遂の疑いで逮捕されたのは、福山市水呑町の無職の20歳の男です。警察によると、男は14日午前3時ごろ、福山市箕沖町のコンビニエンスストアで、71歳の男性店員に刃物を突き付け、現金を奪おうとした疑いです。店員が抵抗したため、男は何も取らず現場から逃走しました。調べに対し「わたしがやったかもしれませんが、記憶が曖昧です」