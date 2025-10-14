¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£52Ê¬¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é