［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田森保ジャパンは10月10日、北中米ワールドカップの南米予選を突破したパラグアイとホームで対戦。２度ビハインドを負いながら、小川航基、上田綺世の得点で２度追いつき、２−２で終わった。「追いついたのはすごいポジティブだったと思う。こういう試合で負けると、チームとしての雰囲気もガっと下がるところだった。点を入れて、（タイスコアに）