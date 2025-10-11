9月27日に52枚目のシングル『Get-go!』をリリースしたEXILE。約4年半ぶりのシングル発売を記念してリーダーのAKIRAに話を聞いた。【写真】最強メンバーで再始動！ATSUSHIが復帰したEXILEの最新シングルコアファンの方ならわかる仕掛けもたくさんあります「“再開”や“再出発”をテーマに、温かく前向きな気持ちになれる楽曲になっています。ATSUSHIくんが復活して1発目のシングル。今までも胸を張れるよう活動してきましたが