9月27日に52枚目のシングル『Get-go!』をリリースしたEXILE。約4年半ぶりのシングル発売を記念してリーダーのAKIRAに話を聞いた。

【写真】最強メンバーで再始動！ ATSUSHIが復帰したEXILEの最新シングル

コアファンの方ならわかる仕掛けもたくさんあります

「“再開”や“再出発”をテーマに、温かく前向きな気持ちになれる楽曲になっています。ATSUSHIくんが復活して1発目のシングル。今までも胸を張れるよう活動してきましたが、足りなかったピースがハマった気分です」

と語るとおり、活動休止していたボーカルのATSUSHIが6月に完全復活してから初のシングル。明るい中でもどこか懐かしさを感じる、王道のEXILEサウンドになっている。

「これまでは、再スタートや、復活をするときには、その意志や思いを込めた、エネルギーあふれる楽曲も多かった。しかし、今回は肩の力を抜いた等身大な楽曲になっています。爽快感のある王道ソングでリスタートできたのは、メンバー一人ひとりの成長があったからであり、自然な流れだったと思います」

ファンからは“待ってたよ”という喜びの声も。

「ATSUSHIくん不在時は、“繋ぐ”という責任感と使命感が良い意味で歌にもダンスにも乗っていた。でも、ATSUSHIくんが帰ってくると、その声と、“This is EXILE”な雰囲気に身をゆだねて、自然と音楽を楽しめている感覚があります。それはファンのみなさんも同じ気持ちなんじゃないかなと。

これまで、ファンにとってもさまざまな思いや不安、受け入れがたい形や状況もあったと思うんです。それでも温かく僕らの“在り方”を応援してくださった。そんなみなさんが、心の底から待っていたものをお届けできたと思います」

そんなファンに向けて、本作のMVには、さまざまなメッセージが込められている。

「裏テーマとして、再始動するEXILE復活のステージへみなさんを招待するという意味がこめられています。他にも、コアファンの方ならわかる仕掛けもたくさんあります。例えば、過去の衣装や記者会見パネル。パネルのQRコードを読み込むと限定の映像が見られます! 長年応援してくださった方々への粋な計らいも、このMVの楽しみ方です」

発売日の9月27日は、デビュー24周年の記念日だ。

「当時ファンだった子が、親となって子どもと一緒に応援してくれていたり、当時生まれた赤ちゃんはもう立派な成人を迎えていたり。さらには、何世代にもわたって応援してくださっているご家族もいます。

さまざまな歴史や思い出とともに、みなさまの人生と隣り合わせにあるグループだと強く感じます。形あるものに永遠はないですが、僕らが届ける音楽やパフォーマンスが、みなさまの心に残り続けるよう、人生をかけて精進していきたいなと思います」

“始まり”を意味する『Get―go!』にちなんで、ダンスの原点について聞くと……

「高校生のとき、友達と芸人さんのネタをまねしてふざけるという日常を送っていました。ある日、ナインティナインの岡村さんがライブ潜入するドッキリを見て、そのダンスを見よう見まねでコピーして披露したらみんな大爆笑!

友達が喜んでくれた姿が忘れられず、ダンスで人を魅了したいと思ったきっかけでした。なので実をいうと、ダンスの原点は岡村さんです。そこから、海外のアーティストのライブやMVを見ながら、独学でダンスを始めました」

HIROさんが勇退されたとき、僕もグループを辞めようと思った

その後、“オカザイル”で岡村と共演し、「縁を感じた」と語るAKIRA。EXILEへの加入も縁に導かれたものだった。

「20歳のときに、クラブで踊っていたらMAKIDAIさんとÜSAさんも偶然来ていて。僕を見て、真っ黒でシェイブヘッドのカッコいい外国人が踊っていると勘違い。踊り終わったあと英語で話しかけられました（笑）。その出会いがすべての始まりでした。

憧れていた先輩方だっただけに、夢のような出来事で。やはり人との出会いやご縁で今があるなと感じます」

そして、'06年に加入後、グループの中心核として活躍してきたが、

「'13年にHIROさんが勇退されたとき、僕もグループを辞めようと思ったんです。今まで舵取りをしてきたHIROさんがいなくなって、先が見えなかった。僕の中でEXILEの美学もあったので、自分も去りどきかなと勝手ながら考えていました。

でも、今まで僕らが良い思い出を重ね、自由に働けたのもHIROさんが道をつくってくれたから。われわれの世代でも盛り上げ、LDHの未来に繋げていかないと、と覚悟を決めました。僕にとって大きなターニングポイントでしたね」

今ではEXILE TRIBE全体のリーダー的存在に。

「僕は唯一、オーディションやスカウトを経ていません。オリジナルメンバーの後輩、LDHのスタッフから下積みを踏んで、自然な流れで入りました。そんなバックボーンだからこそ、僕にしかできない新境地の開拓や使命、役割もあるのかなと。もちろんHIROさんの代わりにはなれないけど、微力ながら僕なりの観点と経験値をもとに、EXILE TRIBEを盛り上げたいと思っています」

加入から20年！ 忘れられないステージ

加入後初のステージ「EXILE Vocal Battle Audition 2006 〜ASIAN DREAM〜」でのお披露目は今でも鮮明に覚えています。あとは、「EXILE LIVE TOUR 2010 FANTASY」の熱狂は、過去最大で最高のステージでした! また、いつかスタジアムライブをやりたいです!

3年ぶりのドームツアー決定！

「THE REASON」というテーマのもと、みなさんが見たかった、聴きたかった、体感したかった“This is EXILE”をお届けできるベストライブを用意します。僕たちの音楽やダンスが微力ながらもみなさまの元気や希望、笑顔に繋がるきっかけになればうれしいです!