10月8日、『水曜日のダウンタウン』（TBS）の名物企画「四世代リレー」にビッグダディの元妻でタレントの美奈子が家族を引きつれて“美奈子家”として出演した。今回で4回目のこの企画、子、母、祖母、曽祖母の4世代が75mずつ、計300mをリレーするのだが、そのほとんどが離婚経験者。《元夫が気を引くためにカーテンに火をつけた》などといった離婚理由を笑い飛ばす出演者の明るさも番組名物だ。「美奈子さん自身もバツ4だと話