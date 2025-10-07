７日午後７時３５分頃、群馬県沼田市恩田町のスーパー「フレッセイ沼田恩田店」で「クマ１頭が店内に侵入し、客に覆いかぶさっている」と目撃者の女性から１１０番があった。買い物客の男性２人がクマに襲われて負傷し、１人が病院に搬送された。２人とも命に別条はないという。クマはその後、店外に出て南の方向に逃げた。沼田署によると、スーパーは当時営業中で、侵入してきたクマは体長約１・４メートルだった。消防による