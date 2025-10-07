隣人からの騒音に悩まされ、心身ともに疲弊しているという相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。相談者によると、隣家からは子どもが走り回る足音、物を落とすような音、さらには改造バイクのエンジン音や深夜のカラオケ、ホームパーティーの騒ぎ声など、多様な騒音が朝から晩まで聞こえてくるそうです。自治会を通じて注意を促したものの、効果は一時的で、騒音は収まる気配がありません。多くの人が直面する可能性のある騒