U-20日本代表は現地10月６日、U-20ワールドカップのラウンド16に向けてトレーニングを行なった。３日に実施されたニュージーランドとのグループステージ最終節後は休息に充て、４日はリカバリー、５日はオフを取った。休養十分のなかで、ラウンド16の対戦相手はE組を３位で抜けてきたフランスに決まった。「（３月のフランス戦は）できることも多かったので、すごくポジティブには捉えている」と口にしたのは、日本の10番を背