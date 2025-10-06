［J１第33節］鹿島 ０−０ G大阪／10月５日／メルカリスタジアム鹿島がホームのメルカリスタジアムにG大阪を迎えた一戦、今季の平均観客が２万6392人のなかで、このゲームには３万2407人の観衆が詰めかけた。国立で開催した16節の川崎戦（５万9574人）を除けば、14節の町田戦（３万3762人）、24節の柏戦（３万3400人）に続く人数であり、０−０のまま推移した試合終盤には地鳴りのような大声援が響いた。その熱に押されるよ