地鳴りのような声援。G大阪戦で出色だった鹿島を後押しするホームの雰囲気
［J１第33節］鹿島 ０−０ G大阪／10月５日／メルカリスタジアム
鹿島がホームのメルカリスタジアムにG大阪を迎えた一戦、今季の平均観客が２万6392人のなかで、このゲームには３万2407人の観衆が詰めかけた。
国立で開催した16節の川崎戦（５万9574人）を除けば、14節の町田戦（３万3762人）、24節の柏戦（３万3400人）に続く人数であり、０−０のまま推移した試合終盤には地鳴りのような大声援が響いた。
その熱に押されるようにチームは後半アディショナルタイムに相手のハンドでPKを獲得。FW徳田誉のシュートは相手GKに弾かれたが、まさにサポーターの後押しを活かして猛攻を仕掛けたシーンであったと言えるだろう。
鬼木達監督は試合後に「これだけ大勢のサポーターに集まっていただいたなかで、勝ち切れなかった申し訳なさがあります。前半は苦しい時間を過ごしましたが、後半押し返してチャンスを作って、自分が勝たせなくてはいけない、自分が仕事をしなくてはいけないゲームだったと思います」とコメントを残している。
もっともこの日の勝点１を加えた鹿島は２位の京都と勝点差５でラスト５戦に臨む。ここからの２試合はそれぞれアウェーでの４位・神戸戦（34節）、２位・京都戦（35節）と山場を迎えるが、36節の横浜FC戦と、最終節の横浜戦は、残留を争う対戦相手だけに難しい試合となるだろうが、ホームで戦える。そこではこの日のような大声援が大きな後押しになるはずだ。
G大阪戦のスタジアムにはそう言えるだけの空気感が広がっていた。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
