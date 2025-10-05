·§ËÜ»Ô¤ÈÂçÊ¬»Ô¤ò·ë¤ÖÃæ¶å½£²£ÃÇÆ»Ï©¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¡¢·§ËÜ´Ä¾õÏ¢ÍíÆ»Ï©¤ÎÃæ¿´¹ºÂÇ¤Á¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔËÌ¶è²¼¸§ÀîÄ®¤«¤é¹ç»Ö»ÔÌî¡¹Åç¤ò¤Ä¤Ê¤°¤ª¤è¤½3.9km¤ò¡¢¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼°Åµ¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤½£±£°£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢·§ËÜ¸©¤Î·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡ÖTSMC¿Ê½Ð¤Î¸ú²Ì¤ò¶å½£Á´°è¤ËÇÈµÚ¤µ¤»¤½¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·§ËÜ¤¬ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤âÀäÂÐÉ¬Í×¤ÊÆ»Ï©¤À¡×