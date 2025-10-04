自民党の新総裁が４日に選出され、新内閣発足までの間は首相（総理）と党総裁が異なる「総理・総裁分離」の状態となる。首相指名選挙は１５日に行われる見通しで、分離期間は異例の長期間となる１２日間に及ぶ。石破首相はこの間に戦後８０年にあわせた見解を「メッセージ」として発表する方針だが、党内外からは首相の姿勢に冷ややかな視線が注がれている。通例では総裁選後、速やかに首相指名選挙が行われ、組閣を経て新内閣