日本の高学歴エリートには何が足りないのか。社会学者の上野千鶴子さんは「東大生は正解のない問題が苦手だ。知識や正解を丸暗記するだけでは生き残れない」という。『東大生は本当に優秀なのか』（毎日新聞出版）から、上野さんとジャーナリストの田原総一朗さんとの対談の一部を紹介する――。※本稿は、田原総一朗（著）、竹内良和（編集）『東大生は本当に優秀なのか』（毎日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iSto