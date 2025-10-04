人質の解放に向けてイスラエルにガザへの爆撃を即時停止するようSNSで求めたトランプ米大統領の投稿（SNSトゥルース・ソーシャルから）【ワシントン、エルサレム共同】イスラム組織ハマスは3日に声明を出し、トランプ米政権が示したパレスチナ自治区ガザの和平計画への回答を仲介国に提示したと明らかにした。拘束する全ての人質解放に同意し、その条件としてイスラエル軍の攻撃停止やガザ完全撤収を要求する姿勢を示した。詳細