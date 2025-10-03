わいせつな行為をライブ配信するためのマンションを居住目的と偽って借りた疑いで、配信事業会社の社長が逮捕されました。北川雄基容疑者（28）は女性のわいせつな行為をライブ配信するスタジオとして使っていた神奈川県相模原市のマンションを居住目的とうその説明をして借りた疑いが持たれています。北川容疑者は「妻の出産のため家族で住むと言って借りた」と容疑を認めているということです。北川容疑者は先月、配信サイトでわ