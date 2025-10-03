全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西新宿の焼酎酒場『青ヶ島屋』です。青ヶ島の風景が目に浮かぶ料理と青酎に浸る青酎ってご存じですか？東京本土から358キロ、伊豆諸島の最南に位置する青ヶ島で醸される焼酎のことだ。驚くことに約170人の島民のうち10名が杜氏という酒好きパラダイス。そんな青酎を揃える店が西新宿にある。店主は青ヶ島育ちで、杜氏もほぼ親戚か顔見