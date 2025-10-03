■「次の首相」は物価高を止められるか9月24日、自民党総裁戦に出馬する候補が公開討論会を行った。その中で、一つの注目点は5人の候補の物価高対策だった。彼らが主張したのは、主に生活支援による対策だった。物価高で生活が苦しくなることを支援することが主な内容で、物価高そのものを食い止めようという対策はあまり見られなかった。具体的な方策として、ガソリン（旧）暫定税率を廃止し、物価や賃金の上昇に合わせて基礎控除