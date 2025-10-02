ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > MY FIRST STORY・Nob、結婚していたことを公表「もう良い年ですから… 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス MY FIRST STORY・Nob、結婚していたことを公表「もう良い年ですから」 2025年10月2日 13時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと MY FIRST STORYのNobが2日までにInstagramを更新した 保護犬を迎え入れたことを報告したほか、「実は私結婚してます笑」と公表 「もう良い年ですからね〜」とし、投稿には多くの反響が寄せられた 記事を読む おすすめ記事 「マンボウみたいよ」「カメレオンみたい」保育士2人が2歳女児の“容姿をいじる” 母親ショック「涙が止まらなかった」 2025年10月1日 18時11分 「鬼畜の所業」「人生を破壊」 当時12歳の娘に性的暴行した父親 1審の裁判員裁判は懲役20年言い渡すも... 2審は「いささか過剰な評価」1審判決を破棄し懲役15年 先月に判決確定 「5年減」のカギとなった約10年前の判例 2025年7月13日 14時0分 「家族じまい」が急増中！ 子供に捨てられるのはどんな親か？ 「私は毒親じゃない」という人も気をつけたい【10か条】 2025年9月15日 7時0分 「苦情はカスハラ扱い」と批判殺到…人気ブランドの“上から目線”注意が大炎上→謝罪も鎮火せず 2025年10月1日 18時25分 Perfumeのあ〜ちゃん バーンズ勇気と破局 21年秋に交際報道 今夏に別れ 2025年10月2日 4時0分