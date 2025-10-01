新潟県の東京電力柏崎刈羽原発。左から、5号機、6号機、7号機＝2024年9月東京電力柏崎刈羽原発の再稼働に関する新潟県の県民意識調査の中間報告で、東電が柏崎原発を運転するのは心配との回答が「どちらかといえば」を含め全体の69％を占めたことが分かった。関係者が1日、明らかにした。花角英世知事は、再稼働の是非を判断するための材料の一つにこの調査結果を挙げており、対応が注目される。中間報告は県内30市町村の6千人