ようやく涼しさを感じる季節になり、秋の訪れが近づいてきました。コスメ業界では早くもクリスマスコフレの情報が出始めていますが、その前にぜひチェックしていただきたいのが「秋コスメ」です。いろんなブランドから秋らしいラインナップで発売されていますが、特に発売前から話題だった2つのアイテムを今回ご紹介したいと思います。 2025年秋コスメ・SUQQU/Dior どちらも大人気のブランドから新色アイシャドウ、新作リップ