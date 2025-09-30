ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 三笠宮家は彬子さまが当主に 母の信子さまは新たな宮家の当主に 皇室の話題 宮内庁 時事ニュース 日テレNEWS NNN 三笠宮家は彬子さまが当主に 母の信子さまは新たな宮家の当主に 2025年9月30日 11時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 30日の皇室経済会議で、彬子さまが三笠宮家の当主になることが決まった 母の信子さまは新たな「三笠宮寛仁親王妃家」の当主になる 三笠宮家の当主は去年11月以来決まっていなかった 記事を読む おすすめ記事 『ばけばけ』“朝ドラらしからぬ”映像が心地いい “岡部たかし・ひろき親子”の共演も 2025年9月29日 12時0分 【井上茂徳 我が道27】結婚式場から礼服のまま競輪場へ戻った先生 2025年9月28日 7時0分 明石家さんま 長男・二千翔さん披露宴でのジミー大西との掛け合い 実は前日に練習していたと明かす 2025年9月28日 6時40分 日華懇・古屋会長、世界最大規模の議員団派遣に意欲 韓立法院長らと面会／台湾 2025年9月26日 14時15分 【オリックス】岸田護監督と来季契約締結…小浜裕一球団本部長「選手たちが活躍できる環境をつくっていただいた」 2025年9月29日 18時7分