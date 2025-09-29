29日午前、千葉県鎌ケ谷市で幼稚園の送迎バスが民家に突っ込み、園児9人がケガをし、男性運転手が死亡しました。死亡した運転手は、普段送迎を担当している運転手の代理だったということです。■ドライブレコーダーに事故直後の映像が…29日朝、事故直後に撮影されたドライブレコーダーの映像に映っていたのは、歩道に乗り上げ止まった1台の車。車体には「幼稚園」の文字。子どもたちを幼稚園に送り届ける送迎バスが、住宅に突っ込