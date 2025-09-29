2025年の銀座三越限定クリスマスケーキのテーマは「主役はいちごとクリーム」。希少な国産いちご「とっておき」や黒糖和三盆、木頭柚子など、生産地にこだわった食材を使い、パティシエや有名ブランドが特別に仕立てたケーキが揃います。数量限定・予約制だからこそ叶う“ここだけ”の贅沢。心躍るホリデーシーズンにふさわしい特別なケーキを、一つひとつチェックしてみましょう。 王