王道から独創派まで！銀座三越の2025年クリスマスケーキを全種ご紹介

2025年の銀座三越限定クリスマスケーキのテーマは「主役はいちごとクリーム」。希少な国産いちご「とっておき」や黒糖和三盆、木頭柚子など、生産地にこだわった食材を使い、パティシエや有名ブランドが特別に仕立てたケーキが揃います。数量限定・予約制だからこそ叶う“ここだけ”の贅沢。心躍るホリデーシーズンにふさわしい特別なケーキを、一つひとつチェックしてみましょう。

王道いちごショートから独創的ケーキまで

銀座三越には多彩なクリスマスケーキが集結。〈パティシエール マヨ〉の「とっておきしょーとけーき」（直径12cm×高さ6cm、9,288円）は、鳥取県産いちご「とっておき」と岩手県産ジャージークリームを贅沢に使用。

〈パティスリーショコラトリーレシィ〉の「ノエルフレイズ」（直径15cm×高さ7cm、8,640円）は相馬ミルキーエッグや九州産生クリームを使い、シンプルながら奥深い味わい。

さらに〈タイスケ エンドウ〉「Amour de Noel」（直径15cm×高さ7cm、6,901円）は木頭柚子と5種のベリーを組み合わせ、香りと酸味のバランスが絶妙です。

バターステイツ♡2025年クリスマスケーキ全7種の予約開始！

ブランドごとの個性豊かな限定スイーツ

人気ブランドからも華やかなケーキが登場。〈フレデリック・カッセル〉「ミルフイユ・フレーズピスターシュ」（縦9cm×横18cm×高さ5cm、8,100円）はピスタチオといちごを組み合わせた新鮮な一品。

〈パティスリー ビヤンネートル〉「ノエル ネクタール」（直径12cm×高さ9cm、7,020円）は京丹後産百花蜜の香りが華やかに広がります。

〈モンサンクレール〉「コフレノエル」（直径12cm×高さ7cm、8,801円）は黒糖和三盆を取り入れ、やさしい甘みを表現。

〈アンテノール 銀座ブティック〉「ラヴィソン・フレーズ」（縦10cm×横11cm×高さ7.5cm、5,940円）はチョコといちごの絶妙な調和が楽しめます。

和の素材やショコラが映える多彩なラインナップ

和と洋の融合も今年の見どころ。〈レガレヴ〉「シャルロット・フレーズ」（直径15cm×高さ10cm、6,480円）は読谷村産バニラと瀬戸内産レモンが爽やかに香ります。

〈エンメ〉「タンザニアショコラと苺のショートケーキ」（縦8cm×横12cm×高さ6cm、8,424円）は芳醇なチョコレートと国産薔薇が大人の魅力を演出。

〈ダロワイヨ〉「シャンボール銀座」（直径12cm×高さ6cm、7,020円）はあまおうと木頭柚子、国産バニラが織りなす特別な逸品です。いずれも数量限定、銀座三越だけで味わえる至高のスイーツです。

2025年の銀座三越クリスマスケーキは、素材へのこだわりとパティシエの感性が融合した特別なラインナップ。

数量限定・予約制だからこそ味わえる“一期一会”の美味しさです。ご家族や大切な人と過ごす聖夜に、銀座三越だけのケーキで心までときめくひとときを。

特別なクリスマスを、ぜひここで見つけてください♪