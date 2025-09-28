2025年9月25日、韓国メディア・毎日新聞は、「Netflixアニメ『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の人気が日本の加害の歴史を世界中のネットユーザーに知らしめる役割を果たしている」と伝えた。海外のTikTokerがこのほど、同作品に登場する虎の「ダフィ」について調べたところ、日本が韓国に生息していた虎を絶滅させたという過去を知ったという内容の動画を投稿したところ、「いいね」が18万件、再生数は120万回を超えたとい