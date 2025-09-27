水戸ユース所属のGK上山海翔がトップ昇格J2水戸ホーリーホックは9月25日、ユース所属のGK上山海翔の来季加入内定を発表した。身長203センチ、体重98キロの超大型GKのトップチーム昇格は大きな反響を呼んでいる。上山は2007年生まれの18歳。水戸ホーリーホックスペシャルクラス・水戸ホーリーホックGKクラスからジュニアユース、ユースと駆け上がってきたクラブの生え抜きで、ユースからのトップチーム昇格は史上10人目となる。