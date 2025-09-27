水戸ユース所属のGK上山海翔がトップ昇格

J2水戸ホーリーホックは9月25日、ユース所属のGK上山海翔の来季加入内定を発表した。

身長203センチ、体重98キロの超大型GKのトップチーム昇格は大きな反響を呼んでいる。

上山は2007年生まれの18歳。水戸ホーリーホックスペシャルクラス・水戸ホーリーホックGKクラスからジュニアユース、ユースと駆け上がってきたクラブの生え抜きで、ユースからのトップチーム昇格は史上10人目となる。また、「ジュニア・ジュニアユース年代においてアカデミーに在籍していた選手、およびGKのアカデミーからのトップチーム昇格はクラブ史上初」になるという。

水戸の西村卓朗GMは上山について「言うまでもなく、203cmという規格外の体格を持ち、無限のポテンシャルを兼ね備えた期待のGK。アカデミー出身者として初めて昇格を果たしたGKとなりますが、高さだけでなく、厚みのある体格であることも特徴」とコメントしている。

世界でも有数の2m超えの大型GK。SNSでも「203cm…！？！？」「めっちゃロマンある大型GK」「この体格は類稀な才能」「203cmは凄いな」「期待しかないね！水戸の未来は明るい」「203cm/98kgってあってたまげた」「期待出来る逸材」「デカすぎでびびった」「水戸のクルトワになってくれ」「圧倒的なまでの素材！」「2m超えのGKはワクワク」「期待しかない」「こんな選手いたのか！」203cmは凄いなと期待の声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）