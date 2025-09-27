乾燥大麻を所持したとして逮捕され、麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優・清水尋也被告（２６）は２４日に勾留されていた警視庁・東京湾岸署から保釈され、「多くの方々にご心配とご迷惑をおかけしてしまったこと、深くお詫び申し上げます」と頭を下げた。これから開かれる裁判では、営利目的ではない単純所持の初犯ということで、執行猶予付きの判決になるとみられている。ただ芸能界に戻ってくるとしても当分、先になりそう