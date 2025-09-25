9月23日、8人組アイドルグループtimeleszが、大阪の万博記念公園で大規模ファンミーティング『timelesz SUPER FAMeeting』を開催した。しかし、参加した多くのファンからは悲痛な叫びが届き、物議を醸している。【写真】今とはまるで別人の目黒蓮と自撮りするtimelesz寺西拓人timeleszアルバム購入者から5万人招待「このイベントは、2025年6月に発売されたtimeleszのアルバム『FAM』を記念したもの。グループに5人のメンバーが加