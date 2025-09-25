西武鉄道はこのほど、2025年10月26日(日)に「よこぜ車両基地フェスタ2025〜お酒とグルメとおまつりと〜」を開催すると発表しました。会場では、秩父・横瀬エリアのグルメやお酒が楽しめるほか、地元の「よこぜまつり」も同日開催。車両展示はもちろん、多彩な体験イベントや特別列車の運行など、家族連れから鉄道ファンまで一日中楽しめる内容が盛りだくさんです。なお、今年は6年ぶりに事前申込不要となりました。キミも運転士？