ニューストップ > 国内ニュース > 現金詐取の疑いで25歳の女を逮捕 2人の男性から計2200万円詐取か ホストクラブ 埼玉県 国内の事件・事故 詐欺 FNNプライムオンライン 現金詐取の疑いで25歳の女を逮捕 2人の男性から計2200万円詐取か 2025年9月24日 12時57分 ざっくり言うと 嘘を言って男性2人から現金をだまし取った疑いで25歳の女が逮捕された 被害額は合計で2200万円にのぼるとみられている 女は「金はホストクラブに使っていた」と認めているという