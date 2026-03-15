女性客を使って50代男性から現金56万円を騙し取らせた“自称・ホスト”の男が詐欺容疑で逮捕された。男は歌舞伎町で3年連続で年間億単位を稼ぐ、人気グループ店でも上位の現役ホストだった。高級時計好きで知られ、ロレックスほか８つの時計の総評価額は１億2000万円だという。「お金なんてすぐ稼げるじゃないですか」と豪語していた男は、いかにして女性客に詐欺行為を指示していたのか。 【画像】「ぐにゃっ」と顔が分裂