戦後80年の沖縄初訪問、那須・須崎での夏休み、国際会議の舞台。23歳になった愛子さまはこの夏、充実した時間を過ごされていた。不登校やバッシングの苦難を乗り越え、社会人となり外の世界に触れた今、ご自分なりの道を見出そうとしている――。【画像】今年6月には愛犬との別れも…「由莉」を両腕で抱っこする7歳の愛子さま発売中の『週刊文春WOMAN 2025秋号』より、一部を抜粋・掲載します。◆ ◆ ◆「久しぶりに海に行くの