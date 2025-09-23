本年で社長就任30年となるため、これを機会に社長人生を振り返ってみることにしました。 就任当時社内では明らかに「音大卒の若造に何が出来るか」という雰囲気でした。業界でも音大卒というだけで変人扱いされたものです。しかし今になってみると、逆に「意外性」がメリットになるのです。 経営者向けの講演やメディアへの露出も、負債がある間は断っていたのですが、「音大卒の社長でも成功しているのだから」ということが