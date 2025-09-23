鹿児島ユナイテッドの限定ユニに脚光「他者との差別化を感じて好印象」J3の鹿児島ユナイテッドFCは、9月の2試合、10月の1試合で秋限定ユニフォームを着用している。ユニフォーム研究家の「ともさん」は「他者との差別化を感じて好印象」と言及している。今シーズンのレギュラーユニフォームデザインコンセプト「天文館」をこの秋季限定ユニフォームにも継続。FPは限定ユニらしく普段とは違うレッドを基調としており、天文館・G