ニューストップ > 国内ニュース > 18歳から売春を始めた女性、今では毎月350万円稼ぐも「幸せとは言え… 売春・買春 歌舞伎町 新宿区 文春 時事ニュース 文春オンライン 18歳から売春を始めた女性、今では毎月350万円稼ぐも「幸せとは言えない」 2025年9月22日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ノンフィクションライターが路上売春をしている当時19歳の女性を取材した メンズ地下アイドルの推し活がきっかけで、18歳から売春を始めたという 売春で毎月350万円を稼ぎながらも「幸せとは言えない」と語っていた 記事を読む