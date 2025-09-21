旦那が子どもの貯金を使い込んでいた……そのような現実を突きつけられたとき、あなたならどうしますか？投稿者さんの祖父母は、将来のために投稿者さんの子どもの名義で、コツコツと貯金を続けてくれていたそう。けっして少なくない金額です。それは子どもの学費にしても、独立の資金にしても、有意義に使えるものだったはずでした……。『キャッシュカードの保管位置が変わっていたので貯金を確認したら、ほとんどお金が入って