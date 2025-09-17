きょうの為替市場、全体的に小動きが続く中、ドル円は１４６円台での推移が続いている。前日にドル安が強まりドル円も２１日線から下放れる展開を強め、一気に１００日線に接近している。これまで１００日線と２００日線の間でのレンジ相場を約２カ月間続けてきただけに、動向が注目される中、午後のＦＯＭＣの結果待ちの状況。日本時間１８日午前３時に結果が発表される。 市場はＦＲＢの利下げ再開を確実視し、一部で観測