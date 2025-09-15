東京・新宿区で車が歩道に突っ込みました。6人がけがをしています。【映像】現場の様子消防によりますと午後4時ごろ、新宿区の東京メトロ四谷三丁目駅近くの交差点で、車が歩道に突っ込みました。この事故で6人がけがをして病院に搬送されています。いずれも意識はあるということです。映像には、黒い車がガードレールにぶつかり前面が大破している様子が映っています。（ANNニュース）