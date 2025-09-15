学歴詐称疑惑を追及されている伊東市の田久保真紀市長は2025年9月10日、不信任決議を受け、市議会を解散した。新たな局面を迎える中、田久保市長はSNSの発信に力を入れ「独自の主張」を展開している。市議選に6300万円の税金が中島弘道前議長は、議会解散についてこう非難した。「この大義なき解散について本当に今、私どもには怒りしかない。本当に時間とお金のむだだなとつくづく思う」報道によると、市議選は前回4500万円の費用