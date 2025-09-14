9月14日、阪神競馬場で行われた秋華賞トライアル・ローズステークス（G2・芝2000m）は、オークス馬のカムニャックが秋初戦を完勝。秋華賞へ向けて視界良好の差し切りVを決めた。2着にはテレサ、3着には父ソットサスのセナスタイルが入った。ローズS、勝利ジョッキーコメント1着カムニャック川田将雅騎手「返し馬も良かったですし、レース自体も4コーナーまではとても良い内容で走って来れました。自分のリズムを大事にしながら