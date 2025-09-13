¡Ôàö»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ8Æü¤Þ¤Ç¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¡Ê64¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤­Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤È¾Âµ¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿»°³ÞµÜ²È¤Îàö»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¹â¶¶¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹â¶¶¤Î³Ú²°Á°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£ÆÍÁ³¤Î¹ÄÂ²¤È¤Î¤ª¼Ì¿¿¤Ë¡¢¹â¶¶¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¶Ã¤­¤ä´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÔÁÇÅ¨¤ÊÉ±¡Á¡Õ¡Ô¥¢¥¯¥Æ